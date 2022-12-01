İspanya ve Belçika'da at eti operasyonu

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:23 Takip Et

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının İspanya ve Belçika polisi ile düzenlendiği operasyonda tüketime uygun olmayan at eti satan şebeke çökertilerek 41 kişi gözaltına alındı