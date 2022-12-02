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Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 21:45
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Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya vardı

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
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AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.

"Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar" ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.

G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu.

TAVAN FİYAT KONUSUNDA FARKLI BEKLENTİLER VARDI

G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.

AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor ve oybirliği gereken kararın alınmasını engelliyordu.

Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti.

İKİ AYDA BİR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek. Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor. Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı. (AA)

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