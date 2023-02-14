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Benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanacağı tarih belli oldu. Resmen ilan edildi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinde benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması kararı aldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:01
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Avrupa Birliği'nde benzinli ve dizel otomobillerin ne zaman yasaklanacağı belli oldu

Benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanacağı tarih belli oldu. Resmen ilan edildi
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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, otomobillere ve hafif ticari taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenleme oylandı.

AB'nin iklim hedefiyle uyumlu olarak yeni otomobillere yönelik katı karbon emisyon standartları getiren yasa, 340 "evet", 279 "hayır" ve 21 "çekimser" oyla kabul edildi.

AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekeceği belirtildi.

Artık otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.

(Kaynak: AA)

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