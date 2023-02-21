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Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları ocakta arttı

Avrupa Birliği'nde otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 11,3 yükseldi

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:27
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Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları ocakta arttı

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları ocakta arttı
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Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 11,3 yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 760 bin 41'e ulaştı.

Satılan yeni otomobillerin yüzde 37,9'u benzinli, yüzde 26'sı hibrit, yüzde 15,9'u dizel, yüzde 9,5'i tam elektrikli, yüzde 7,1'i fişli hibrit ve yüzde 3,6'sı da diğer yakıtlardan oluştu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 51,4, İtalya'da yüzde 19 ve Fransa'da yüzde 8,8 artarken, Almanya'da yüzde 2,6 düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 179 bin 247, İtalya'da 128 bin 437, Fransa'da 111 bin 939 ve İspanya'da 64 bin 147 yeni otomobil tescil edildi.

Üreticilere göre, ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 197 bin 490 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 141 bin 160 otomobil sattı.

Renault Grubu 88 bin 636 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 68 bin 344 adetle dördüncü sırada yer aldı.

 

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