Avrupa Birliği’nden futbolda dengeleri değiştirecek karar

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, FIFA'nın futbolcu transfer kurallarının AB yasalarına aykırı olduğuna hükmetti. Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra ile ilgili davada FIFA’nın transfer düzenlemelerinin AB'nin serbest dolaşım ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.



Mahkemeden yapılan açıklamada, FIFA'nın mevcut kurallarının profesyonel futbolcuların kariyerlerini geliştirmek ve yeni bir kulüpte oynamak için serbest dolaşım hakkını kısıtlayıcı olduğu vurgulandı. Özellikle, FIFA’nın Oyuncu Statüsü ve Transferleri Düzenlemeleri'ne göre, bir oyuncunun haklı bir neden olmaksızın sözleşmesini feshetmesi durumunda, oyuncu ve yeni kulübünün müşterek sorumlulukla kulübe tazminat ödemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kurallara göre, sözleşmenin feshiyle ilgili anlaşmazlık sürdüğü müddetçe yeni kulübe Uluslararası Transfer Sertifikası verilmemesi, hatta yeni kulübün belli bir süre yeni bir oyuncu almaktan da men edilmesi gibi yaptırımların bulunduğu anımsatıldı.

Adalet Divanının bu kuralların tümünün AB hukukuna aykırı olduğuna kanaat getirdiğinin belirtildiği açıklamada, öncelikle kuralların AB ülkeleri arasında futbolcuların serbest dolaşımını engellediği, ikinci olarak da kulüpler arası sınır ötesi rekabeti kısıtladığı, hatta engellediği kaydedildi.



Bu karar, AB yasaları ve FIFA kuralları arasında önemli bir gerilim yaratırken, Futbol dünyasında yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine neden olabilir.

Bundan sonraki süreçte Mons Temyiz Mahkemesi, Adalet Divanından aldığı görüş uyarınca davayı ele alarak hükme bağlayacak.