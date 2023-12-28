Avrupa Birliği'nin fikir babası Jacques Delors 98 yaşında öldü

Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa siyasetinde önemli bir figür olan Delors, 1981'de François Mitterrand döneminde Fransa'nın Maliye Bakanı olarak görev yaptı ve daha sonra Avrupa entegrasyonunun kilit mimarlarından biri oldu.

1985'ten 1995'e kadar Avrupa Komisyonu başkanlığını yürüttü ve birleşik bir Avrupa vizyonunun şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Delors Bank of France'daki görevleri, Paris Üniversitesi'ndeki profesörlüğü ve Avrupa Parlamentosu Üyesi gibi görevlerde de bulunuyordu.