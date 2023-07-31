Avrupa borsaları Almanya hariç günü yükselişle kapattı

Bu durum, bölgedeki borsaların seyrini de etkiledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avrupa’nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,18 artışla 471,62 puandan tamamladı. İngiltere ve Fransa’da da borsalar yükseliş eğilimindeydi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.699,41 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi de yüzde 0,07’lik artışla 7.699,41 puana çıktı.

İtalya’da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49’luk yükselişle 29.644,71 puana yükselerek günü kapattı.

Almanya’da ise durum farklıydı. DAX endeksi, günü yüzde 0,14 düşüşle1 16.446,83 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi de gün içinde çok fazla değişmedi. TSİ 19.10 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 1,102 seviyelerinde hareket ediyordu.