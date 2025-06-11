Avrupa borsaları çakıldı: Çin anlaşması ve enflasyon etkisi mi? (11 Haziran 2025)

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,27 değer kaybederek 551,64 puana geriledi.

Avrupa’nın otomotiv ve yedek parça endeksi yüzde 0,66 düşüşle en çok kaybettiren oldu. Teknoloji hisseleri ortalama yüzde 0,09 gerilerken, banka hisseleri yüzde 0,14 değer kazandı.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 azalarak 23.948,9 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 düşerek 7.775,9 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 40.180,24 puana indi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,13 artarak 8.864,35 puana yükseldi. Endeksin 3 Mart’taki 8.871,31’lik rekor kapanışına yaklaşması dikkat çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20’de yüzde 0,534 artarak 1,148 seviyesinden işlem gördü.

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ABD’DE ENFLASYON VE ÇİN İLE TİCARET ANLAŞMASI

ABD’nin Çin ile tarifeler konusunda anlaşması ve beklentilerden olumlu gelen enflasyon verisi risk iştahını artırırken, analistler, bunun ABD Merkez Bankasının faiz indirimEAD

System: imine ağırlık verebileceğini belirtti.

Çin ile anlaşmayı Truth Social hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai onayına bağlı olduğunu ifade etti.

Trump, Çin’in tüm nadir toprak elementlerini sağlayacağını belirterek, “Aynı şekilde, Çinli öğrencilerin kullandığı kolej ve üniversiteler dahil, anlaştığımız şeyleri Çin’e sunacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor,” dedi.

Başka bir paylaşımında, Çin’i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın iş birliği yapacaklarını vurgulayan Trump, bunun her iki ülke için faydalı olacağını ifade etti.

Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı.

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