Avrupa borsaları düşüşe geçti

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunun etkisiyle, geçen oturumdan gelen kayıplarını genişleterek cuma günü daha düşük bir açılış yapmaya hazırlanıyor. Fed'in faiz artışına yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda olumsuz bir hava yaratırken, Avrupa'da da hisse senetlerinin değer kaybetmesine yol açtı. Ancak, bu olumsuz havaya rağmen İngiltere Merkez Bankası (BoE), önceki gün aldığı kararlarla yatırımcılar için bir miktar rahatlama sağladı. BoE'nin temkinli duruşu, piyasalarda olumlu bir etki yarattı.

Yatırımcılar, Avrupa genelinde açıklanacak ekonomik verilere odaklanmış durumda. İngiltere'den perakende satış verileri, Fransa'dan üretici fiyat enflasyonu ve İtalya'dan iş dünyası ile tüketici güveni göstergeleri, ekonomiye dair önemli ipuçları sunacak. Bu veriler, piyasa hareketliliğine etki edebilir. Öte yandan, İngiltere merkezli kruvaziyer şirketi Carnival, mali sonuçlarını açıklayacak ve şirketin durumu, yatırımcıların ilgisini çekecek.

Önceki işlem saatlerinde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli işlem sözleşmeleri sırasıyla %0.2 ve %0.3 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş, global piyasalardaki genel belirsizlik ve Amerikan merkez bankasının faiz politikalarına dair endişelerle birleşiyor. Avrupa borsalarındaki bu belirsizlik ortamı, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.