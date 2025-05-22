Avrupa borsaları ECB raporuyla sarsıldı! (22 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 551.04 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.012 puana ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.746,50 puana geriledi.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalarak 40.339 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 14.239,31 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.877,90 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD’nin kapsamlı vergi tasarısının bütçe açığını artırabileceği ve mali dengeyi bozabileceği endişeleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), raporunda küresel ticari gerilimlerin ve değişken jeopolitik ortamın Avro Bölgesi finansal sisteminin istikrarını riske attığını belirtti.

Raporda, özellikle gümrük tariflerinden etkilenen sektörlerde kurumsal iflasların artabileceği vurgulandı. Ekonomik büyümenin beklenenden zayıf kalması ve iş gücü piyasasının kötüleşmesi durumunda hanehalklarının borç ödeme kapasitesinin zarar görebileceği ifade edildi.

Tahvil ve hisse senedi piyasalarına ilişkin raporda, tahvillerde risk primlerinin yükseldiği, hisse senedi piyasalarının ise ani ve sert düşüşlere karşı kırılgan olduğu kaydedildi.

Analistler, Avrupa ekonomisinin büyüme açısından hassas kalmaya devam ettiğini, bölgedeki imalat faaliyetlerinde süregelen düşüşün endişe yarattığını dile getirdi.

Bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, bölge ekonomisine dair daha fazla ipucu vereceğini belirten analistler, otomotiv ve yedek parça gibi sektörlerdeki tarifelerin imalat faaliyetlerini etkilediğini vurguladı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), savunma sektörünü güçlendirmek için 150 milyar avroluk krediyi içeren “SAFE” adlı Avrupa Güvenlik Eylemi düzenlemesinde anlaşmaya vardı.

Bu düzenlemeye göre, AB fonlarından yararlanmak için silah sistemlerinin değerinin en az yüzde 65’inin AB ülkeleri, Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve Ukrayna’dan tedarik edilmesi gerekecek.