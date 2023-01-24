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Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 21:54
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Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 düşüşle 453,38 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 7.757,36, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaydederek 15.093,11 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 7.050,48 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 artışla 25.884,31 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,09 değer kazanarak 1,088 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisiyle dün, son 10 ayın zirvesini test eden avro/dolar paritesinde yükseliş eğilimi devam ediyor.

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