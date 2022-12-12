﻿Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı

Uzmanlar, komitenin 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak iki günlük toplantısından büyük ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz artırım kararının çıkmasını bekliyor.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 değer kaybederek 437,31 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşerek 14.306,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 6.650,55 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,41 azalarak 7.445,97 puana geriledi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 artarak 24.303,68 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,12’lik yükselişle 1,055 seviyesinde bulunuyor. (AA)
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