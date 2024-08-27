Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Kaynak: AA
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde Orta Doğu'daki gerginliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Stoxx Europe 600 endeksi günü yüzde 0,02 düşüşle 518,05 puandan tamamlarken, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 18.617,02 puana, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,13 azalışla 33.604,8 puana düştü.

Buna karşılık, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,48'lik bir artışla 8.327,78 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi de yüzde 0,18 değer kazanarak 7.590,37 puan seviyesine ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saati ile 19.21'de yüzde 0,24 değer kaybederek 1,116 seviyelerinde işlem gördü.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da İsrail ve Hizbullah arasındaki tansiyonun yükselmesini yakından izlerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın politika faizlerinin düşürülmesi konusundaki açıklamalarına da odaklandı.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber'in Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini AB kurallarını ihlal ederek ABD'ye iletmesi nedeniyle şirkete 290 milyon avro para cezası verdi.

Almanya'da temmuz ayında 87 olarak ölçülen Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ağustos ayında şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle 86,6 puana geriledi. Aynı zamanda, Ifo Beklentiler Endeksi 87 puandan 86,8 puana, Mevcut Durum Endeksi ise 87,1 puandan 86,5 puana düştü.

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