﻿Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

ABD’de enflasyon bu yılın kasım ayında, bir önceki aydaki (ekim) yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 7,1 seviyesine geriledi.
Piyasaların beklentisi ABD’de enflasyonun bu yılın kasım ayında yüzde 7,3 artış kaydetmesi yönündeydi.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,29 artışla 442,60 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,78 artarak 7.502,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42’lik artışla 6.744,98 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,34 artışla 14.497,89 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,37’lik yükselişle 24.636,94 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,85’lik artışla 1,062 seviyelerinde seyrediyor. (AA)
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