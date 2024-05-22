Avrupa Borsaları haftanın üçüncü işlem gününde düşüşle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 8.370,33 puana düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 18.680,2 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 8.092,11 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 azalarak 34.460,52 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,11 düşerek 1,084 seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artarak beklentileri aştı.
Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artış göstererek 913 bin 995 adede ulaştı.