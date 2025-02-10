Avrupa borsaları haftaya pozitif başladı (10 Şubat 2025)

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 artışla 544,84 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,5 yükselerek 21.865 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 8.730,90 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.224 puanda işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 12.717,98 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 7.999,62 puanda bulunuyor.

Asya borsalarında karışık seyir: ABD'nin gümrük vergisi endişeleri (10 Şubat 2025)

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir gözleniyor. Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğini belirterek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin piyasalarda etkili olacağını kaydediyor.

Ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkileri de yatırımcıların gündeminde. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye keyfi gümrük vergileri uygulaması durumunda sert tepki göstereceklerini söyledi. Günün geri kalanında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Şubat 2025)