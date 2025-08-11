Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı! (11 Ağustos 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artarak 548,84 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi sabit kalarak 24.184 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 9.120 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 41.799 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 14.853 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.753 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalar, jeopolitik endişelerin hafiflemesiyle haftaya pozitif başladı; yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların ana gündemi olacak.

Analistler, ABD’de temmuz ayı enflasyon verilerinin küresel piyasalarda belirleyici olabileceğini belirterek, bu verinin yatırımcıların dikkatinde olduğunu vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da Ukrayna krizini çözmek için görüşeceği açıklaması, savaşın bitebileceği umutlarını artırdı.

Uşakov, Alaska ve Arktik’te ABD ile Rusya’nın ekonomik çıkarlarının örtüştüğünü, iki ülke arasında büyük projelerin hayata geçirilebileceğini belirtti.

Analistler, Avrupa’da bugün veri akışının zayıf olduğunu, Rusya-ABD görüşmelerine dair gelişmelerin yakından izleneceğini ifade etti.

