Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 437,29 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 düşerek 14.355,45 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 7.512 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 6.668,97 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 24.465,95 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 1,034 seviyesinde işlem gördü.

Almanya'da ekimde yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10'a indi.

İngiliz hükümeti, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle halkın enerjiyi daha tasarruflu ve etkin kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla kitlesel iletişim kampanyası başlattı. (AA)