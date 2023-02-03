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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırım kararlarının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 20:23
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Haftanın son işlem gününde borsalarda merkez bankalarının parasal sıkılaştırma kararlarının etkileri görüldü.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 artışla 460,42 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.901,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94’lük artışla 7.233,94 puana yükseldi.

Öte yandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 azalarak 15.476,43 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55’lik gerileyerek 26.950,74 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,724 azalışla 1,083 seviyelerinde seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50’den yüzde 4’e, Avrupa Merkez Bankası ise politika faizini yine 50 baz puan artırarak yüzde 2,50 seviyesine çıkardığını duyurmuştu. (AA)

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