﻿Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Haftanın son işlem gününde borsalarda merkez bankalarının parasal sıkılaştırma kararlarının etkileri görüldü.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 artışla 460,42 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.901,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94’lük artışla 7.233,94 puana yükseldi.
Öte yandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 azalarak 15.476,43 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55’lik gerileyerek 26.950,74 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,724 azalışla 1,083 seviyelerinde seyrediyor.
İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50’den yüzde 4’e, Avrupa Merkez Bankası ise politika faizini yine 50 baz puan artırarak yüzde 2,50 seviyesine çıkardığını duyurmuştu. (AA)
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