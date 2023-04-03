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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:00
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 azalarak 457,72 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 15.580,92 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 7.673 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 7.345,96 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 yükselerek 27.179,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1,089 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonla mücadeleye etkisine odaklandı.​​​​​​​

Dün OPEC+ ülkeleri, mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğini açıklamıştı. (AA)

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