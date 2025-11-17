Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 574,8 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.692 puanda, Almanya’da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 23.896 puanda ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.174 puanda işlem görüyor.İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 44.094 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 1,3 yükselişle 16.354 puan seviyesine ulaştı.Küresel piyasalar, ABD’de Nvidia öncülüğünde şirket bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli ve yön arayışıyla başladı.

Analistler, bugün yurt dışında New York Fed imalat sanayi endeksinin yakından takip edileceğini ifade etti.