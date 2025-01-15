Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (15 Ocak 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,3 artarak 510 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 yükselerek 20.315 puana çıktı. İngiltere'deki FTSE 100 endeksi de yüzde 0,7 değer kazanarak 8.258 puana ulaşırken, İtalya'nın MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 35.224 puanda işlem görüyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselerek 11.781 puandan, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.437 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin alacağı kararların etkileri konusunda belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Ancak Avrupa borsalarında alıcılar öne çıkıyor. Özellikle İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı. Aralık 2024'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Bu oran, yüzde 2,6 olarak bekleniyordu. Kasım ayında ise yıllık enflasyon yüzde 2,6 olmuştu.

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Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 3,2 olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,4'ün altında kaldı. Kasım ayında bu oran yüzde 3,5 olmuştu. Ayrıca, İngiltere’de aylık enflasyon da yüzde 0,3 olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı.

Avrupa'da ise imalat sanayi aktivitesindeki düşüş, bölge ülkelerinin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi ise yakından takip edilecek. Analistler, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'deki enflasyon verisi, haftalık mortgage başvuruları, New York Fed imalat endeksi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da izleneceğini belirtiyor.

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