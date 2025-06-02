Avrupa borsaları sarsılıyor: Trump’ın Çin hamlesi etkili (2 Haziran 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,6 azalarak 545,22 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 23.800 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.744 puandan ve İtalya’da

FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 39.914 puandan işlem görüyor.



Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.676,64 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 14.122,46 puanda seyrediyor. Trump’ın geçen hafta çelik tarifelerini artıracağını duyurması ve Çin’e yönelik söylemleri, küresel risk algısını yükselterek hisse senedi piyasalarını etkiledi.

Asya borsalarında dalgalanma: Trump ve Çin gerilimi (2 Haziran 2025)



Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim. Bugün bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların gündeminde. Enflasyon ve resesyon arasındaki çelişki, bölgenin en önemli konularından biri olmaya devam ederken, bugün açıklanacak veriler ekonomik durum hakkında ipuçları verecek.



Zayıflayan imalat sanayi faaliyetlerinin büyüme üzerindeki olumsuz etkileri, resesyon korkularını körüklüyor. Avro Bölgesi’nde tarife tartışmaları ve ticaret savaşları haberleri dikkatle takip ediliyor.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda çatışmaların artmasıyla gözler yeniden İstanbul’daki görüşmelere çevrildi. Bugün İstanbul’da yapılacak görüşmeler, Avrupalı yatırımcılar tarafından izleniyor.

Borsa haftaya nasıl başladı? (2 Haziran 2025)





Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere’de konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı. Analistler, imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini ifade etti.