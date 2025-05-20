Avrupa borsaları savaş gelişmeleriyle yükseliyor! (20 Mayıs 2025)

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin etkisiyle olumlu bir seyir gösteriyor.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 artarak 551,10, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselerek 23.965,93 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.718,85 puandan işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 40.315, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 14.181,38 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.895,50 puanda seyrediyor.

ABD’nin kredi notunun düşmesi risk algısını artırırken, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve ABD’nin ticaret görüşmelerine dair iyimserlik, küresel piyasalarda karışık bir seyre yol açıyor.

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerle olumlu bir seyir izlerken, nisan ayı tüketici enflasyonunun beklentilere uygun gelmesi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi beklentilerini destekliyor.

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Bölgedeki imalat daralması ve resesyon kaygıları temel sorunlar arasında yer alırken, ECB’nin sıkı para politikası, şirketlerin yüksek finansman maliyetlerini sürdürmesine neden oluyor.

Martta yıllık yüzde 2,2 olan tüketici enflasyonu, nisanda da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti; bu, ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi için politik alan sağlıyor.

Enflasyon verisi sonrası para piyasalarında, ECB’nin 5 Haziran’daki para politikası toplantısında 3 temel politika faizini 25’er baz puan düşüreceği öngörülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya’da nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 0,9 düşerek beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde cari denge ve tüketici güven endeksinin de izleneceğini ifade etti.

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