Avrupa borsaları tarife iyimserliğiyle yükseldi (14 Nisan 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,7 artarak 495 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 20.731,50 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,4 kazançla 8.077,95 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,8 artışla 34.639 puana, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 12.443,08 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,8 primle 7.232 puanda işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD’ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin mevcut tarifelerle değerlendirileceği yönündeki açıklamalar ve müzakerelere dair artan iyimserlik, olumlu bir hava yarattı.

Avrupa borsaları yükselirken, dikkatler ABD tarifeleriyle ilgili müzakerelere çevrildi. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, konuyu görüşmek için bugün Washington’a hareket edecek.

Sefcovic’in, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Analistler, müzakerelerin hem Avrupa hem de ABD ekonomisi için kritik olduğunu vurguladı. Anlaşmaya varılması halinde küresel risk iştahının olumlu etkileneceğini belirttiler.

Avrupa’da resesyon endişeleri sürerken, yüksek tarifelerin imalat sanayisindeki zayıflığı artırabileceği uyarısında bulunan analistler, özellikle otomotiv gibi ABD’ye ihracat yapan sektörlerde AB’nin 90 gün içinde anlaşmaya varmasının beklendiğini ifade etti.