Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisselerinin değer kazanmasıyla haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

KAYNAK: AA
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekim ayı toplantı tutanakları, ekonomik büyüme konusunda endişeleri ortaya koydu. İngiltere’de hizmet sektörü kasım ayında beklentileri aştı.

Petrol ve doğalgaz şirketleri öne çıktı

Avrupa borsalarında, petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisseleri yüzde 1,4 değer kazanırken, seyahat şirketlerinin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artarak 458,47 puana yükseldi. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.277,93 puana, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,23’lük artışla 15.994,73 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.483,58 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28’lik artışla 29,235,71 puana yükseldi.

ECB tutanakları ekonomik endişeleri yansıttı

ECB’nin ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koydu. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini gösterdi.

İngiltere’de hizmet sektörü beklentileri aştı

İngiltere’de hizmet sektörü bu yılın kasım ayında beklentinin üzerinde büyüdü. S&P Global/CIPS’ten yapılan açıklamaya göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi, kasım ayında, 49,5 olan beklentiyi aşarak 50,5 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,09 seviyelerinde seyrediyor.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Sokak röportajında vatandaşın gündem olan açıklamaları: "Makarna ile doyurdular, kömür ile ısıttılar, sahte din ile uyuşturdular!" Gündem
Sokak röportajında vatandaşın gündem olan açıklamaları: "Makarna ile doyurdular, kömür ile ısıttılar, sahte din ile uyuşturdular!"
"Ümmeti Muhammed'in çocukları ateist oluyor" diyerek ağlayan hoca Gündem
"Ümmeti Muhammed'in çocukları ateist oluyor" diyerek ağlayan hoca
24 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi Gündem
24 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
Eşiyle köpük partisi yapan türbanlı kadının videosu yeniden gündem oldu Gündem
Eşiyle köpük partisi yapan türbanlı kadının videosu yeniden gündem oldu
İnsanlık öldü. 50 kişi açlıktan hayatını kaybetti Dünya
İnsanlık öldü. 50 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Dövizi olan herkesi ilgilendiriyor! Dolar kurunda 23 ay sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Dövizi olan herkesi ilgilendiriyor! Dolar kurunda 23 ay sonra bir ilk yaşandı
Depreme namaz kılarken yakalandılar Gündem
Depreme namaz kılarken yakalandılar