Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekim ayı toplantı tutanakları, ekonomik büyüme konusunda endişeleri ortaya koydu. İngiltere’de hizmet sektörü kasım ayında beklentileri aştı.

Petrol ve doğalgaz şirketleri öne çıktı

Avrupa borsalarında, petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisseleri yüzde 1,4 değer kazanırken, seyahat şirketlerinin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artarak 458,47 puana yükseldi. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.277,93 puana, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,23’lük artışla 15.994,73 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.483,58 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,28’lik artışla 29,235,71 puana yükseldi.

ECB tutanakları ekonomik endişeleri yansıttı

ECB’nin ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koydu. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini gösterdi.

İngiltere’de hizmet sektörü beklentileri aştı

İngiltere’de hizmet sektörü bu yılın kasım ayında beklentinin üzerinde büyüdü. S&P Global/CIPS’ten yapılan açıklamaya göre, ülkede hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi, kasım ayında, 49,5 olan beklentiyi aşarak 50,5 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,09 seviyelerinde seyrediyor.