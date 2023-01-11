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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:45
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 447,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.724,98, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak 14.947,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 6.924,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 artışla 25.546,86 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,04 değer kazanarak, 1,074 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. (AA)

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