﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 artışla 447,41 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.724,98, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak 14.947,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 6.924,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 artışla 25.546,86 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,04 değer kazanarak, 1,074 seviyelerinden işlem gördü.
Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. (AA)
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