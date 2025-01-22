Avrupa borsaları yükseliyor: FTSE 100 rekor kırdı (22 Ocak 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 527,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 21.175 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 kazançla 8.557 puana çıkarken, yükseliş serisini 6. gününe taşıdı.

Dün 8.548,29 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren FTSE 100 endeksi bugün de açılış sonrasında 8.566,72 puanla rekor seviyeyi test etti.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 36.144 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 11.942 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.778 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

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Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacağı oturum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Lagarde'ın konuşmasında halihazırda resesyon endişelerinin etkili olduğu bölge ülkelerinde yeni ABD yönetiminin göreve gelmesiyle izlenecek finansal politikalara ilişkin sinyaller aranacak.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirtti.

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