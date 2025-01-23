Avrupa borsalarında karışık seyir. ABD’nin yeni politikaları takipte (23 Ocak 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 527,78 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 21.295 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.540 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 35.912 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 11.894 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 7.841 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsaları yükseliyor: FTSE 100 rekor kırdı (22 Ocak 2025)

ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Dünya Ekonomi Forumu'nda "Krizin Ötesinde: Avrupa'nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak" başlıklı panelde konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği ülkeleri arasında "sermaye piyasaları birliği" konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu söyledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerinin kurumlarda yeni düzenlemeler yapılmasını tetikleyebileceğini belirterek, bir süredir dile getirilen sermaye piyasaları birliği gibi oluşumların finansal yapıyı destekleyebileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminde ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi öne çıkacak.