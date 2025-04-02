Avrupa borsalarında negatif seyir: İspanya hariç düşüş (2 Nisan 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 536 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalışla 22.316 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.597 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 38.237 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 13.327 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.838 puan seviyelerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.

Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrederken, gözler Trump'ın açıklayacağı tarifelere ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tariflerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD yönetiminin şimdiye kadar çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak sonraki sektörlerin yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti.

Genel olarak tarife uygulamanın işleri daha kötü hale getireceğine dikkati çeken von der Leyen, "Tarifeler, halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek." dedi.

Von der Leyen, AB'nin tarifelere karşı stratejisi kapsamında ilk unsurunun müzakere olduğunu ve bu sorunları görüşmek istediklerini belirtti.

Günün geri kalanında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.