Avrupa borsalarında rekor seviyeler: DAX ve FTSE 100 önde (31 Ocak 2025)

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 540,8 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 21.749 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.671 puanda bulunurken, söz konusu 3 endeks rekor seviyelerde işlem görüyor. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 36.612 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 12.450 puanda Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.972 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faizini yüzde 3’ten yüzde 2,75’e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15’e çekti. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

Çoğu enflasyon bileşeninin gelişiminin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten Lagarde, enflasyon oranının gelecek aylarda muhtemelen mevcut seviye civarında dalgalanacağını ve yıl boyunca yüzde 2 hedefine ulaşacağını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi (31 Ocak 2025)