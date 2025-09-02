Avrupa Borsalarında tansiyon yükseldi: DAX çakıldı

Avrupa Borsalarında tansiyon yükseldi: DAX çakıldı

Euro Bölgesi enflasyon verilerinin beklentilerin üzerine çıkması, Frankfurt borsasını baskıladı. DAX endeksi yüzde 1’den fazla değer kaybederek 1 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Frankfurt’ta işlem gören DAX endeksi, salı günü yüzde 1’in üzerinde düşüş kaydetti. Bu gerilemenin arkasında Euro Bölgesi enflasyonunun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1’e yükselmesi yer aldı. Temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde olan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın hedefini aşarak faizlerin sabit tutulacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

ŞİRKETLER VE SEKTÖRLERDE DALGALANMA

Kayıplar hemen her sektöre yayıldı. Fresenius Medical Care hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybederken Siemens, Vonovia, Commerzbank, E.ON, Zalando ve Deutsche Post hisselerinde yüzde 1 ila 2 arasında düşüş yaşandı. Öte yandan, jeopolitik gerginlikler ve Fransa’daki siyasi belirsizlik de yatırımcıların risk iştahını azalttı. Savunma sanayi hisseleri ise yükseliş gösterdi; Rheinmetall, Renk ve Hensoldt yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

