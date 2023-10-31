Avrupa ekonomisi üçüncü çeyrekte küçüldü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçülme kaydetti.

KAYNAK: AA
Avrupa ekonomisi üçüncü çeyrekte küçüldü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde hem çeyreklik hem de yıllık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti.

İkinci çeyrekte AB ekonomisi değişim göstermezken, Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,2 büyümüştü.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1,8, Avusturya'da 0,6, Çekya'da 0,3, Estonya ve Portekiz'de 0,2, Almanya ve Litvanya'da 0,1 azaldı. İsveç ve İtalya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,1 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,7, Estonya'da 2,5, İsveç ve Avusturya'da 1,2, Çekya'da 0,6, Almanya'da yüzde 0,4 gerilerken, İtalya ve Litvanya'da değişmedi.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır Gündem
İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır
Seyir halindeki TIR alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Seçim öncesi şok iddia! AKP, dolar kurunu bir gecede 7 lira birden düşürecek... Ekonomi
Seçim öncesi şok iddia! AKP, dolar kurunu bir gecede 7 lira birden düşürecek...
Gençlerbirliği kupada uzatmalarda turladı Spor
Gençlerbirliği kupada uzatmalarda turladı
Kelaynaklara 'kırmızı' koruma! Dünyada sadece Nil Vadisi ve Birecik’te görülüyor Yaşam
Kelaynaklara 'kırmızı' koruma! Dünyada sadece Nil Vadisi ve Birecik’te görülüyor
Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı Gündem
Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı Gündem
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı