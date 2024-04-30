Çatıdan çatıya zıplarken ölümden dönen genç

Rusya'da sosyal medya içeriği çekmek için çatıda duvardan duvara zıplayan bir genç, ölümden dönüşüyle büyük şaşkınlık yarattı. Genç, zıplarken dengesini kaybederek çatıdan düşmek üzereyken düştüğü köşedeki televizyon kablolarına tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Olay anı, gençlerin çektiği videoya da yansıdı. Videoda, genç çatıda duvardan duvara zıplayarak riskli bir hareket yaparken dengesini kaybediyor ve çatıdan düşmek üzereyken televizyon kablolarına tutunarak aşağı düşmekten kurtulmayı başarıyor.

Çevredeki diğer gençlerin panik içinde tepki verdiği görülen videoda, gençlerin biri hızla çıkıp düşen arkadaşına ulaşarak onu kurtarıyor. Arkadaşının yardımıyla televizyon kablolarına tutunan genç, aşağı düşmekten kurtuluyor.