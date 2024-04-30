Çatıdan çatıya zıplarken ölümden dönen genç

Kaynak: Haber Merkezi
Çatıdan çatıya zıplarken ölümden dönen genç
Çatıda atlarken televizyon kablolarına tutunarak kurtulan genç, arkadaşının yardımıyla hayatta kaldı

Rusya'da sosyal medya içeriği çekmek için çatıda duvardan duvara zıplayan bir genç, ölümden dönüşüyle büyük şaşkınlık yarattı. Genç, zıplarken dengesini kaybederek çatıdan düşmek üzereyken düştüğü köşedeki televizyon kablolarına tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Olay anı, gençlerin çektiği videoya da yansıdı. Videoda, genç çatıda duvardan duvara zıplayarak riskli bir hareket yaparken dengesini kaybediyor ve çatıdan düşmek üzereyken televizyon kablolarına tutunarak aşağı düşmekten kurtulmayı başarıyor.

Çevredeki diğer gençlerin panik içinde tepki verdiği görülen videoda, gençlerin biri hızla çıkıp düşen arkadaşına ulaşarak onu kurtarıyor. Arkadaşının yardımıyla televizyon kablolarına tutunan genç, aşağı düşmekten kurtuluyor.

Son Haberler
Keçiören’de belediye binasından lüks otel çıktı: Yöneticilere özel ‘gizli’ girişli 9 oda Gündem
Keçiören’de belediye binasından lüks otel çıktı: Yöneticilere özel ‘gizli’ girişli 9 oda
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı... Magazin
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı...
Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı... Yaşam
Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı...
Van’da minibüs şarampole uçtu Yerel Haberler
Van’da minibüs şarampole uçtu
Koç ailesinden sürpriz hamle Spor
Koç ailesinden sürpriz hamle
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor Yemek Tarifleri
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor
Türkiye için emperyalist güçler kimlerdir? Yazarlar
Türkiye için emperyalist güçler kimlerdir?