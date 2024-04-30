Eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldürmüştü. Şahsın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta dün meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı.

İddiaya göre ağabey, kardeş ve eskort arasında ilerleyen dakikalarda para üzerine tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadının, kendisine haber vermesi üzerine yukarı çıkan korsan taksi şoförü, iki kardeş ile tartışmaya başladı.

Kadının yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine gelen grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmış, çıkan arbede de Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kavgaya karıştığı belirlenen R.M., O.K. ve S.Ç. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay sonrası kayıplara karışan M.K. ve S.Ç. ise hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakayı ele verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden maktulün ağabeyi olan Uğur Ş. Tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

OLAYA İLİŞKİN KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca yaşanan olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde arbede anları ve şüpheli Uğur Ş.’nin bıçak savurarak etrafındakileri yaraladığı anlar görüntülendi.