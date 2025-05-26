Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor: Cellat oldu

THY EuroLeague Finali'nde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez Avrupa'nın basketboldaki en büyük kupasını müzesine götürdü. Sarı lacivertlilerin zaferine Avrupa basını da geniş yer ayırdı.

Guduric'in son dakikalarda attığı üçlüğü ön plana çıkaran Fransız L'Equipe gazetesi, "Monaco, hayalinin eşiğinde başarısız oldu. Fransız ekibi iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Fenerbahçe savunması tarafından bozguna uğratıldı. Son bölümdeki kritik üçlüğüyle işi bitiren Guduric, Monaco'nun celladı oldu" dedi.

Avrupa'nın diğer önde gelen gazeteleri de Fenerbahçe'nin zaferini şöyle paylaştı:

LE FIGARO (Fransa): Monaco, Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek 1993'te Limoges'un ardından Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan ikinci Fransız ekibi olma fırsatını kaçırdı. Türk takımının savunması amansız bir performans sergiledi.

AS (İspanya): Jasikevicius göklerde... Litvanyalı, oyuncu olarak kazandığı dört Euroleague şampiyonluğunun ardından uzun zamandır aradığı hayaline sonunda kavuştu: Kıtanın en üst düzey turnuvasını kazandı.

'EUROLEAGUE'İ FETHETTİ'

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İtalya): Etihad Arena sarı ve laciverte büründü... Fenerbahçe, zorlu ve çekişmeli bir finalin sonunda Monaco'yu yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı. Jasikevicius bunu defansının sayesinde başardı.

OA SPORT (İtalya): Fenerbahçe Euroleague'i fethetti!... Guduric ve Hayes-Davis finalde belirleyici oldu. Böylece Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesine geri döndü, bu turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.

'SON NOKTAYI MÜKEMMEL KOYDU'

ERT (Yunanistan): Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçesi, Abu Dabi'de düzenlenen Final Four'un heyecan dolu büyük finalinde Vasilis Spanoulis'in Monaco'sunu yenerek Panathinaikos'tan sonraki Avrupa şampiyonu oldu.

GAZZETTA (Yunanistan): Fenerbahçe, Final Four 2025'te Monaco'yu yenerek Euroleague sezonuna son noktayı mükemmel bir şekilde koydu ve tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. Saras'ın ise baş antrenör olarak ilk kupası oldu.

BLIC (Sırbistan): Sırp bayraklı adam Euroleague kupasını kaldırdı... Monaco'yu dağıtan adam Guduric, zaferin ardından takımın şampiyonluk kupasını havaya kaldıran isimdi. Belki de sezonun kahramanı olan Marko Guduric İstanbul'da çok takdir ediliyor.

NOVOSTI (Sırbistan): Fenerbahçe, Guduric'in kanatlarıyla Euroleague'i kazandı, MVP ödülü Amerikalı Hayes-Davis'e verildi. Sarı-lacivertliler ilk Avrupa şampiyonluğunu Obradovic ile elde etti, kupa bu kez bir başka Sırp Guduric'in elindeydi.