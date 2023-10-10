Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. UEFA açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Türk futbolu için tarihi gün!

UEFA, Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliklerini bu 2 ülkeye verdi.

EURO 2032 ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye Futbol Federasyonu

(TFF) ve İtalya Futbol Federasyonu heyetleri sunum için UEFA'nın Nyon'daki merkezine gitti.

Türk ve İtalyan heyetlerinin sunumlarının ardından UEFA Yönetim Kurulu toplandı. Toplantının ardından UEFA, EURO 2028 ve EURO 2032'nin ev sahiplerini açıkladı.

UEFA'nın kararına göre;EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık VE İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklığına verildi.

Yine 2 ülkenin ortak adaylık başvurusunda bulunduğu EURO 2032'nin ise Türkiye ve İtalya'da düzenleneceği resmi olarak açıklandı.

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nu sahnede başkan Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye’nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti. İtalya'nın elçisi ise Gianluigi Buffon oldu.

TÜRKİYE’DEN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK

TFF, Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası ev sahipliği başvurusunu desteklediğini açıkladı. Açıklamada; “Suudi Arabistan’ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır” ifadelerine yer verildi.