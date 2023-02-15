Avrupa İlaç Kurumu: COVID-19'a karşı senelik aşılama düzenine geçilebilir

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'un sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yaşlılar, hamileler, kronik hastalığa sahip olanlar gibi savunmasız grupların yeterince takviye doz aşı olmamasından kaynaklı endişenin sürdüğünü belirten Cavaleri, "Aşılama kampanyaları öncelikle yılda bir kez ve kış başlangıcında yapılabilir" dedi.

Cavaleri, bu konuda uluslararası ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.