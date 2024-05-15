Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'den Bölgesel Görünüm raporu...EBRD'nin raporuna göre bölgesel ekonomik büyüme tahmini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize etti ve yüzde 3'e geri çekti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de revize ederek, yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü. Bu düşüşte, enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam edeceği öngörüsü etkili oldu.

2025'TEKİ ÖNGÖRÜ YÜZDE 3

Bankanın raporuna göre, Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaştı. Bunun yanında eknomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.

Haziran 2023'ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönüş, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı