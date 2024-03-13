Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ı AB Adalet Divanına sevk etme kararı aldı

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın önemli bir parçası olan bu planların her 6 yılda bir güncellenmesi ve raporlanması gerektiği belirtildi. Ancak Yunanistan'ın bu yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı. Ayrıca, Yunanistan'ın taşkın riski yönetim planlarını da raporlamadığı bildirildi.

Açıklamada, Komisyon'un daha önce Yunanistan'a resmi bildirimde bulunduğu ancak planların hala revize edilmediği ve güncellenmediği belirtildi. Bu durumun Yunanistan'ın gösterdiği çabaların yetersiz olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle Adalet Divanı'na sevk edilme kararının alındığını belirtildi.