Fethiye’de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fethiye’de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, umreye gitmek için toplanan kafileye bir otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.K. (50) yönetimindeki 48 JM 456 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplanan umre kafilesine çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.S. (71), A.T. (50) ve H.B.T.'ye (9) ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fethiye’de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Fethiye’de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Fethiye’de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Fethiye’de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Son Haberler
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
13 yaşındaki karateci 4 yılda 20 madalya kazandı
13 yaşındaki karateci 4 yılda 20 madalya kazandı
Kenan Yıldız Juventus’ta tarihe geçti
Kenan Yıldız Juventus’ta tarihe geçti
Asırlık tulumba vatandaşa ücretsiz sıcak su
Asırlık tulumba vatandaşa ücretsiz sıcak su
Galatasaray, Roma’nın kaptanının peşinde
Galatasaray, Roma’nın kaptanının peşinde