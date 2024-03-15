Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. Liverpool'un önü açıldı

Kaynak: AA
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. Liverpool'un önü açıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle eşleşmeler belli oldu.

UEFA'nın düzenlediği kulüpler düzeyindeki en öneml ikinci turnuvası Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

ÇEYREK FİNAL

Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)

YARI FİNAL

Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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