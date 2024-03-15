Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu. Liverpool'un önü açıldı

UEFA'nın düzenlediği kulüpler düzeyindeki en öneml ikinci turnuvası Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:
ÇEYREK FİNAL
Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)
YARI FİNAL
Benfica-Olimpik Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.