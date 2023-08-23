Avrupa Ligi'nde günün programı

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor.

Avrupa Ligi'nde günün programı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
20.00 Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna)
20.00 Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

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