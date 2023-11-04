Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisi belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Tornike Shengelia seçildi.

KAYNAK: AA
Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisi belli oldu

İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Gürcü basketbolcu haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Shengelia, takımının Anadolu Efes'i 93-81 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

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