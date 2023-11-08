Avrupa Merkez Bankası ECB faiz tahmini yükseltti

Avrupa Merkez Bankasın ECB'den faiz tahmini... Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıktı.

KAYNAK: AA
Avrupa Merkez Bankası ECB faiz tahmini yükseltti

ECB, eylül ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi eylülde, yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıkarken, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise değişiklik göstermeyerek yüzde 2,5 olarak kaldı.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri bir önceki aya göre geriledi, ağustosta yüzde eksi 0,8 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi eylülde yüzde eksi 1,2'ye indi.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 11,4 olmasını beklerken, bu oran, ağustosta yüzde 11,1 olarak öngörülmüştü.

Konut fiyatlarının gelecek 12 ayda yüzde 2,2 artmasını ön gören tüketicilerin, ağustostaki beklentisi yüzde 2,3 artış olacağı yönündeydi.

ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedeflerken, bankanın Tüketici Beklentileri Anketi aylık olarak yayınlanıyor.

Anket yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor

Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını toplam 450 baz puan artırarak tarihin en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

İlgili Haberler
Almanya'da enflasyon bakın kaça düştü. Hani bizi kıskanıyorlardı
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti
Öne Çıkanlar
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Son Haberler
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı Spor
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha Ekonomi
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha
Gece bunu yaşıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Gece bunu yaşıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Bir deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bir deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış atasözünün anlamı nedir?
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı Spor
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
İnternetten indirimli alışverişlerde sahte link uyarısı Teknoloji
İnternetten indirimli alışverişlerde sahte link uyarısı
Teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu Gündem
Teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu