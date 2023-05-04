Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
Banka, gecelik mevduat faizini yüzde 3,25’e yükseltti. Politika faizi ise yüzde 3,50’den yüzde 3,75’e çıkarıldı. Gecelik borç verme oranı da yüzde 4 seviyesine yükseltildi.
Banka faiz artış hızını düşürürken, artışlara devam sinyali de verdi. AMB'nin karar metninde “Gelecekteki kararlar politika faizinin yeteri kadar kısıtlayıcı seviyelere yükselmesine yardımcı olacak” denildi.
Metinde “ECB Yönetim Konseyi faiz seviyesi ve kısıtlayıcı seviyede kalma süresini belirlemede veriye bağlı yaklaşımını sürdürecek” denildi.
Banka, mart ayındaki son toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.
ECB, Temmuz 2022'de 50 baz puanlık faiz artırımıyla sıkı para politikasını başlamış, ardından 2 toplantıda 75'er baz puanlık faiz artırımları gerçekleştirmişti.
Banka, Ekim ayıyla beraber son 4 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışlarına gitmişti.