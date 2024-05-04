Öğrencileri taşındığı minibüs kaza yaptı. 1 kişi öldü 7'si öğrenci 13 yaralandı

Rehabilitasyona giden öğrencilerin taşındığı minübüs saat 17.00 sularında Ardahan- Çıldır karayolunun Eskibeyrehatun köyü civarında devrildi. Özer Karabıyık yönetimindeki 75 M 0733 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile savrularak devrildi. Kazada 7'si rehabilitasyon öğrencisi 14 kişi yaralandı. Yapılan ihbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Minibüste sıkışan yolcular ekiplerin yoğun çabası ile çıkartılarak Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 63 yaşındaki Seydi Yıldız doktorların tüm uğraşlarına karşın kurtarılamadı. Yaralı 13 kişi ise tedavi altına alındı. Yaralıların 7'sinin öğrenci olduğu ancak durumlarının iyi olduğu belirtildi.