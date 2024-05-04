Samsunspor fırtınası Trabzon'u yerle bir etti. Karadeniz derbisi nefes kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor fırtınası Trabzon'u yerle bir etti. Karadeniz derbisi nefes kesti
Samsunspor; Karadeniz derbisinde konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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30 bin Samsunspor taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkan ev sahibi Samsunspor, Karadeniz derbisini 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahbi ekip 14. dakikada Taylan'ın penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde Marius Mouandilmadji sahneye çıktı, skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor 32. dakikada Enis Bardhi'nin nefis frikik golüyle farkı 1'e indirip umutlandı. Ancak 4 dakika sonra Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ters bir kafa vuruşu yapan Fernandez kendi ağlarını havalandırdı: 3-1.

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İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor puanını 42'ye yükseltirken, 58 puanda kalan Trabzonspor lig üçüncülüğünü devam ettirdi.

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