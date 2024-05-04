Samsunspor fırtınası Trabzon'u yerle bir etti. Karadeniz derbisi nefes kesti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.

30 bin Samsunspor taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkan ev sahibi Samsunspor, Karadeniz derbisini 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahbi ekip 14. dakikada Taylan'ın penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 28'i gösterdiğinde Marius Mouandilmadji sahneye çıktı, skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor 32. dakikada Enis Bardhi'nin nefis frikik golüyle farkı 1'e indirip umutlandı. Ancak 4 dakika sonra Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde ters bir kafa vuruşu yapan Fernandez kendi ağlarını havalandırdı: 3-1.

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor puanını 42'ye yükseltirken, 58 puanda kalan Trabzonspor lig üçüncülüğünü devam ettirdi.