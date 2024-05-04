Tolunay Kafkas sonunda hatasından döndü

Trendyol Süper Lig2in 35. Haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

RHG Enetürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maçta takımların birbirine yakın puanlarda olması sebebiyle başa baş bir mücadele geçmesi bekleniyordu.

Küme düşme hattından uzak kalmak için burada kazanılacak puanlara iki takımda muhtaç durumda olurken ev sahibi Kayserispor maça odlukça hızlı başladı.

İlk düdüğün hemen ardından yapılan paslar sonrası topu alan Kayserispor’un kalecisi Bilal’in havalandırdığı topu ceza sahasının hemen sağında merkeze doğru indiren Gökhan Mane’ye adrese teslim bir pas verdi. Henüz karşılaşmanın 3. Dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mane topu sektirerek fileleri havalandırdı.

Golün ardından topun kontrolünü rakibine vermemek için direnen ev sahibi ekip 20 dakika daha bunu yapmayı başardı.

Ancak 25. Dakikadan sonra daha fazla önde basmaya başlayan ve presi ile rakibi bunaltmaya başlayan Fatih Karagümrük rakibini uzun kullanmaya zorlayınca top kontrolü Karagümrük’e geçti.

İlk yarının sonuna kadar topun hakimiyetini eline alan İstanbul ekibi kapalı savunmayı aşmakta zorlanınca çareyi uzaktan vurmakta veya orta açmakta buldu. Ancak bu denemeleri ile çerçeviyi bulmakta zorlanan Karagümrük ilk yarıya 1-0 geride girdi.

İkinci yarının hemen başında 51. dakikada Kayserispor’a ön alanda baskısını sürdüren Karagümrük rakibini pas hatası yapmaya zorladı. Orta sahada topu kapan Emre Mor zor da olsa sağ kanattaki Nazım Sangare’ye pasını verdi. Sağ kanattan arka direğe doğru açılan ortada kafayı vuran Feghouli durumu 1-1’e getirdi.

Bu golden sonra Kayserispor’un da açılması Karagümrük’ün daha tedbirli oynaması ile oyun kontrolü bir o yana bir bu yana gitmeye başladı.

İki takımda rakip kaleye kadar gidip fırsat ararken gole daha önce ulaşan Karagümrük oldu.

60. dakikada Kendi sahasında aldığı topla ceza sahası önlerine giden Emre Mor, Eysseric ile yaptığı ver kaç sonrasında ceza sahası içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emre Mor’un şutu sonrası kaleci Bilal’e çarpan top havalanırken arka direkte bekleyen Markao attığı kafa vuruşu ile durumu 2-1’e getirdi.

Bu golden sonra rakip kale önünde top çeviren ve bir fırsat kovalayan Kayserispor kısa sürede muradına erdi. 64. Dakikada Cardoso’nun ortasında kafayı vuran Boa Morte takımına beraberliği getirdi.

Art arda gelen gollerin ardından 1 puana razı gelmek istemeyen iki takım arasında tempo iyice yükseldi.

İki takım arasındaki bu durum 86. Dakikaya kadar devam ederken rakibine oldukça sert bir müdahalede bulunan Feghouli VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu andan sonra gol bulmaktansa gol yememeye odaklanan Karagümrük kendi yarı alanına çekilince Kayserispor iyice yüklenmeye başladı.

Ancak kilit paslarda başarı yakalayamayan ev sahibi ekip istediği golü bulamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Karagümrük'e geldiğinden beri elinde bu kadar yetenekli oyuncu olmasına rağmen kontra atak oynatan Tolunay Kafkas bu maçta belkide erken gelen golün etkisi ile önde basan pas yapan farklı hücum organizasyonları deneyen bir takım oldu.

Her ne kadar bugün buradan galibiyet ile ayrılamasalarda Kafkas'ın bugün oynattığı veya oynatmaya mecbur kaldığı oyun umut verdi.