Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (AMB) refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50 seviyesinde sabit bırakarak değişikliğe gitmedi.

AMB haziran ayında gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 sene sonra ilk defa düşürme kararı almıştı.

AMB haziranda faizleri yüzde 4,00’ten yüzde 3,75 seviyesine indirmişti. Temmuz ayında da bu seyrine devam etti.

Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü tekrarlayan AMB, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağını ifade etti.

Ayrıca AMB, Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının hala yüksek olduğunu ve manşet enflasyonun 2025’e kadar hedefin üzerinde kalacağını söyledi.

Euro Bölgesi’nde dün enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak kaydedildi.